Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.