Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışma, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.