Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanda futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler idmanın ardından kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.