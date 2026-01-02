Fenerbahçe, Finlandiyalı smaçör Marttila'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Finlandiyalı smaçör Luka Marttila'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Finlandiyalı smaçör Marttila'yı kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Finlandiyalı smaçör Luka Marttila’yı kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Genel Sekreter ve Voleybol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel ile Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş yer aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

2017-2018 sezonunda ülkesinin takımlarından Ginepro Masku ve Salon Viesti’nin alt yaş kategorilerinde görev alan Luka Marttila; sonrasında Murikat, Salon Viesti, Hurrikaani Loimaa, Vero Volley Monza, Montpellier Volley ve yeniden Vero Volley Monza formalarını terletti.

Marttila U20 ve U21 yaş kategorilerinde ‘En iyi smaçör’ ve ‘En skorer oyuncu’ ödüllerinin sahibi oldu.