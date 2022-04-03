Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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  • 03.04.2022 15:25
  • Güncelleme: 03.04.2022 17:17
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy’de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamlanırken, Kayserispor karşısında forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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İHA

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