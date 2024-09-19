Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan Türk futbolu olacak

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde her iki takımın da aynı sponsor firmanın formalarını giymesi ve yine sponsor firmanın Trendyol Süper Lig için özel hazırlanan futbol topunun kullanılması rekabeti daha da anlamlı kılıyor.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Her iki takımın PUMA formalarını giymesi, futbol topunun da Trendyol Süper Lig için özel olarak tasarlanan top olması nedeniyle ezeli rekabeti ’PUMA Derbisi’ olarak tanımlayan Türkiye & Levant Bölgesi Pazarlama Müdürü Murat Dülge, “Derbinin kazananı Türk futbolu olacak” dedi.

Dülge, tasarımcılar tarafından Türkiye’ye özel olarak tasarlanan Orbita topu için de ’kültür elçisi’ ifadesini kullandı.

Avrupa ile Asya’yı birleştiren ikonik top

Geçtiğimiz sene de Süper Lig’in topuna imza atan sponsor firma, 2024-2025 Trendyol Süper Lig için tasarladığı Orbita futbol topunun tasarımında Türkiye’nin ikonik köprülerinden ilham aldı. Köprülerin, Avrupa ve Asya’yı birleştirmesi gibi, Orbita da İstanbul’un iki dev kulübünü sahada bir araya getiriyor, futbolun insanlar arasında kurduğu bağı simgeliyor.

12 panelli yapısıyla topta aerodinamiklik sağlanırken, yüzde 30 daha az dikişli yüzeyi sayesinde topun sürtünme katsayısı minimuma iniyor.

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti

Orbita’nın tasarım sürecinde dev markanın tasarımcılarının özel olarak İstanbul’a geldiğini söyleyen Murat Dülge, “Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig topunun sadece Türkiye’ye özel tasarlanmasını sağladık. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

Milan ve Manchester City gibi dev takımların formaları Ordu’da üretiliyor

Sponsor firmanın başta Galatasaray ve Fenerbahçe’ye sponsorluk anlaşmalarıyla Türk futboluna verilen hizmeti La Liga, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa’nın en büyük ilk 5 ligiyle aynı seviyeye taşındı.

Ayrıca Ordu’daki üretim tesisinde sadece Türk takımlarının değil, Manchester City gibi dünyanın dev takımlarının giydiği formaların da üretildiğinin altını çizen Murat Dülge, “Bizler bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yetiştik. Bu topraklarda kazandıklarımızı ülkemize geri vermek gibi bir zorunluluğumuz var” şeklinde konuştu.