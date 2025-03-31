Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Konyaspor - İskenderunspor maçını Ozan Ergün yönetecek. 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde de Zorbay Küçük görev alacak. Beşiktaş’ın 3 Nisan Perşembe sahasında karşılaşacağı Göztepe müsabakasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kupada çeyrek final maçlarının programı ve müsabakalarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan