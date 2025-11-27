Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’de 14. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol