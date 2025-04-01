Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te Galatasaray’ı konuk edecek.