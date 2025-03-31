Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.