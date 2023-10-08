Fenerbahçe, galibiyet serisini 16 maça çıkardı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek, bu sezonki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Fenerbahçe, galibiyet serisini 16 maça çıkardı
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EditörEditör
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Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek, bu sezonki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan Dzeko ve Tadic’in golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Kasımpaşa maçında da devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 2 galibiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig’de de 8 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Kanarya, bu sezon oynadığı 16 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.