Fenerbahçe, galibiyet serisini 19 maça çıkardı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe, galibiyet serisini 19 maça çıkardı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Süper Lig’de Hatayspor’u 4-2 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sahadan Szymanski, Osayi ve Dzeko’nun golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Hatayspor maçında da devam etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 2 galibiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig’de de 9 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.