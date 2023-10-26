Fenerbahçe, galibiyet serisini 20 maça çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets’i 3-1 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 18. maçında 18. galibiyetine ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşırken, sahadan Batshuayi ve Zajc’ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Ludogorets maçında da devam etti.

Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanarak ‘en iyi başlangıç rekoru’ unvanı sahibi olan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 3 galibiyet elde etti. Bu süreçte rakip filelere 53 gol gönderen Kanarya, kalesinde 10 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 20 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.