Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Bireysel çalışmalarla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktaladı.

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Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.