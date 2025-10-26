Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Gaziantep’e hareket edecek.