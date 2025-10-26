Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bu antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Gaziantep’e hareket edecek.