Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı.

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 60’a yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Enner Valencia ve Miguel Crespo’nun ayağından geldi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4’üne Kadıköy’de imza atarken, 4’ünü ise deplasmanda yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, son 3 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor’u 3-1, Fatih Karagümrük’ü 2-1 ve MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı.