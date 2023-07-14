Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıkları kapsamında Pari Premier Cup’taki üçüncü maçında yarın Neftchi PFK ile karşılaşacak. Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.