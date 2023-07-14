Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıkları kapsamında Pari Premier Cup’taki üçüncü maçında yarın Neftchi PFK ile karşılaşacak. Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.