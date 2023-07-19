Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Şut çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.