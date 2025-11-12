Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.