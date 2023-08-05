Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanında çift kale maç yaptı
Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor’u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.