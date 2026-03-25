Fenerbahçe günün ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.