Fenerbahçe, Halit Kurtuluş'u transfer etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halit Kurtuluş'u transfer etti.

Fenerbahçe, Halit Kurtuluş'u transfer etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halit Kurtuluş’u transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş’u kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak; Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti. Halit Kurtuluş’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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