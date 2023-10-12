Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.