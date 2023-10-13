Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.