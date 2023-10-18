Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.