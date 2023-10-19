Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.