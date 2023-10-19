Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.