Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.