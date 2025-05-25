Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

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Bu antrenman ile Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Mersin’e hareket edecek.