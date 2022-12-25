Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 27 Aralık Salı günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanı, dün oynanan Trabzonspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.