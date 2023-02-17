Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe, verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.