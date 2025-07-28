Fenerbahçe, hazırlıklarına Samandıra'da devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarına Samandıra'da devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular dayanıklılık, reaksiyon ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

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Benfica ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.