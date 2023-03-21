Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda U19 takımı oyuncularının da katıldığı antrenman, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.