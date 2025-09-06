Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonrasında sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan futbolcular pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.