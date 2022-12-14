Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turu rövanş maçında Bluenergy Daiko Volley Piacenza'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turu rövanş maçında Bluenergy Daiko Volley Piacenza’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turu rövanş maçında Bluenergy Daiko Volley Piacenza’yı ağırladı. 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibine aynı skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-22, 23-25, 24-26, 19-25 sonuçlandı. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Kaan Gürbüz, Alexandre Ferreira, Yacine Louati, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer altısı ve liberolar Hasan Yeşilbudak-Burak Mert’le başlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci seti 23-25, üçüncü seti 24-26, dördüncü seti de 19-25 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'ya veda etti