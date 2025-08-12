Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 10. kez kazandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u 5 golle mağlup ederken, Hollanda temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 10. kez galibiyet yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla Devler Ligi’nde play-off turuna kaldı.

Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıktı. Mourinho’nun öğrencileri bugünkü galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Feyenoord’a karşı ise 3. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler PSV ve Twente’ye karşı 3, Ajax’a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.