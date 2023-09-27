Fenerbahçe ile Başakşehir 31. randevuda

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 31. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 16-11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir, yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 5 maçta 5 galibiyet elde ederek 15 puan topladı. Turuncu-lacivertliler ise 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Başakşehir’i de mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

31. randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1’lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0’lık sonuçla kazandı.

12 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig’de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal’ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Süper Lig’e 5’te 5 yaparak başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor’a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor’u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

Edin Dzeko ön planda

Sarı-lacivertlilerin ligde attığı 9 golün, 4’ü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko’dan geldi. Sezon başında takıma katılan Dzeko, Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szysmanski ve İrfan Can Kahveci 2’şer golle katkı sağlarken, Bright Osayi Samuel de 1 gol kaydetti.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.