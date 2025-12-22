Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, kupada 23. kez rakip olacak. Ezeli rakipler tüm kulvarlarda ise 363. kez mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Trendyol Süper Lig’in 17. haftasını galibiyetle kapatan iki takım, bu yıl formatı değişen Türkiye Kupası’nda grup aşamasında ilk maçlarına çıkacak.

Türkiye Kupası’nda 23. kez

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar Türkiye Kupası’nda 22 kez mücadele etti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 11 galibiyet alırken, sarı-lacivertliler de 2’si hükmen 5 kez kazandı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupada Beşiktaş’ın 32 golüne, Fenerbahçe 26 golle karşılık verdi.

İki takım 1988-1989, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında final aşamasında karşılaşırken, bu finallerin tamamında Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

363. randevu

İki takım bu derbi müsabakasıyla tüm kulvarlarda ise 363. kez rakip olacak. Bugüne kadar lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile özel karşılaşmalarda oynanan 362 maçta sarı-lacivertliler 136 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya’nın 502 golüne, Kartal 461 golle yanıt verdi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda 3-2’lik skorla kazandı.

Son 10 maçta eşitlik var

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında tamamı Süper Lig’de olmak üzere son 10 maçta eşitlik var. Bu süreçte taraflar 3’er galibiyet alırken, 4 müsabakada ise iki takım da 1 puana razı oldu. Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar yakın dönemdeki 2 galibiyeti de deplasmanlarda elde etti.

Kupadaki son maçta Beşiktaş sahaya çıkmadı

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması saha olayları nedeniyle yarıda kalmıştı. Dolmabahçe’de 2-2 biten derbinin rövanşında iki takım 19 Nisan’da Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz devam ederken 57. dakikada yaşanan olaylar nedeniyle maç hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın kaldığı yerden ve seyircisiz oynanmasına karar verildi. 3 Mayıs’ta yapılması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

En farklı skorlar

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7’şer golle aldı. 23 Mart 1941’deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958’de yine bir özel maçta 7-0’lık skorla aldı. Süper Lig’deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990’da 5-1’lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012’de 3-0’lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974’te TSYD Kupası’nda yaşandı. Beşiktaş’ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955’te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.