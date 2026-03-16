Fenerbahçe ile Gaziantep FK 14. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında konuk edeceği Gaziantep Futbol Kulübü ile ligde 14. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Ligde 14. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11’e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya’nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

Son 11 maçı Fenerbahçe kazandı

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8’i Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021’de 3-2’lik skorla aldı.

Bu sezon 3. kez

İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep’in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0’lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler 4 haftada 7 puan kaybetti

Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek araya galibiyetle girmeyi hedefliyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco’nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti.

Derbi öncesi 5 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.