Fenerbahçe ile İstanbulspor 48. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor ile lig tarihinde 48. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Ülker Stadı’nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Ligde 31. hafta itibariyle sarı-lacivertliler 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 63 puanla lider Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından 15. sırada yer alıyor.

48. randevuda

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler, 34 galibiyet alırken, sarı-siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2’lik skorla kazanmıştı.

5 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sakat

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan sakatlığı sebebiyle faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde belinden ameliyat olan kaleci Altay Bayındır’ın yanı sıra sakatlığı devam eden Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor’a mücadelesinde forma giyemeyecek.

Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Dördüncü hakem olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.