Fenerbahçe ile Kayserispor 49. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın evinde oynayacağı Kayserispor ile ligde 49. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de sahasında Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler ligde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyor.

Ligde 49. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig’de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar da 8 kez 3 puan aldı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin 110 golüne, Kayserispor 53 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon Kayseri’de oynanan maçını Fenerbahçe 6-2’lik skorla kazanırken, İstanbul’daki mücadele ise 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe, rakibine 11 maçtır kaybetmiyor

İki takımın ligde rakip olduğu son 11 maçta Fenerbahçe’nin üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9’unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayserispor son olarak Fenerbahçe’yi, Kayseri’de 3 Kasım 2019 tarihinde oynanan Süper Lig maçında 1-0’lık skorla mağlup etti.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki rekabette en farklı galibiyeti sarı-lacivertliler, 20 Şubat 2005’te Kadıköy’de 7-0’lık skorla aldı. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018’de 5-0 ve 29 Aralık 2013’te de 5-1’lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında rakibini iki kez 4-1’lik skorlarla yendi. 23 Kasım 2024’te oynanan ve Fenerbahçe’nin kazandığı 6-2’lik müsabaka en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son maçlar gollü geçiyor

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. 4’ü Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 mücadelede toplam 29 gol atıldı. Kanarya söz konusu maçların 4’ünü kazanırken, son oynanan mücadele 3-3’lük skorla bitti ve 5.88 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada kazandığı müsabakaların 2’sinde de kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

İsmail Yüksek cezalı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Yüksek, 8’i 11 olmak üzere 10 lig maçında görev yaptı ve 1 gol attı. İsmail Yüksek, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü.

Jhon Duran formasına kavuştu

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncunun maç ritmini kazanması için fazla süre alması gerektiğine dikkat çekerken, perşembe günü oynanan Viktoria Plzen karşısında da 31 dakika görev yaptı. Duran’ın, Kayserispor karşısında da forma giymesi bekleniyor.

Oosterwolde ve Semedo, sarı kart sınırında

Fenerbahçe’de defans hattının değişmez isimlerinden Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi halinde milli maçlar için verilecek aradan sonra oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında görev alamayacak.

Ozan Ergün düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.