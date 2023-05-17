Fenerbahçe ile Trabzonspor 133. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası ile iki ekip 133. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Geride kalan 132 maçta Fenerbahçe 50 kez galip gelirken, Trabzonspor ise 43 maçta 3 puan aldı. 39 maç da beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu maçla Türk futbol tarihinde 133. kez mücadele edecek. Söz konusu rekabette sarı-lacivertliler 50 kez galibiyet sevinci yaşarken, Karadeniz temsilcisi ise 43 maçı kazandı. 39 maç da berabere tamamlandı. Ligde 34. hafta itibariyle 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 68 puana sahip olan Fenerbahçe lider Galatasaray’ın en yakın takipçisi konumunda. Karadeniz temsilcisi ise aldığı 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Ligde 100. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe’nin ligdeki 129 golüne, bordo-mavililer 102 golle karşılık verdi.

Kadıköy’de Trabzonspor’a kaybetmiyor

Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’a karşı son olarak 1997-1998 sezonunda 3-1’lik skorla kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bugüne rakibine ligde büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı 25 lig maçında kaybetmedi. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 25 lig maçında 13 kez galip gelirken, 12 defa berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Zorlu müsabakada Fenerbahçe, 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de 5 isim sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de 5 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecek.

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar, Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak da Murat Erdoğan görev yapacak.