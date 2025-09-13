Fenerbahçe ile Trabzonspor 138. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 138. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin 54’e 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarın saat 20.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Ezeli rekabette 138. kez

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 54 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 180 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

Ligde 105. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 104 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 43 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-2, sahasında 4-1’lik skorlarla 3 puana uzandı.

Fenerbahçe son 5 maçın 4’ünü kazandı

Rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalar yaşanırken, Fenerbahçe son 3 lig maçında galibiyet elde etti. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Kadıköy’de aldı. İki takım arasındaki son 5 müsabakanın tamamı Süper Lig’de oynanırken, sarı-lacivertliler 4, bordo-mavililer 1 kez kazandı.

Tedesco’nun ilk maçı

Sezona başladığı Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul’a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkacak. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.

Ozan Ergün düdük çalacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.