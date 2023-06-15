Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe’den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş’den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.