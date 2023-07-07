Fenerbahçe, İstanbul etabını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanı yaparak Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesi İstanbul etabını tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanı yaparak Rusya’da düzenlenecek turnuva öncesi İstanbul etabını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere yarın Rusya’ya hareket edecek. Fenerbahçe buradaki ilk idmanını da aynı gün akşam saatlerinde yapacak.