Fenerbahçe, İstanbul etabını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanı yaparak Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesi İstanbul etabını tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbul etabını tamamladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanı yaparak Rusya’da düzenlenecek turnuva öncesi İstanbul etabını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere yarın Rusya’ya hareket edecek. Fenerbahçe buradaki ilk idmanını da aynı gün akşam saatlerinde yapacak.