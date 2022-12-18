Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda hücum organizasyonları çalışıldı. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalanırken Ezgjan Alioski de saha çalışmalarına başladı.