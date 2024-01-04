Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.