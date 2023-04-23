Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.