Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi

Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi
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EditörEditör
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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi