Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Parma'nın genç oyuncusu Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe, Parma’nın genç oyuncusu Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.