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Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İHA
Editör

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